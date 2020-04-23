Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz’a olan aşkını böyle haykırdı! Sosyal medya paylaşımı olay oldu!

Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakan Cem Yılmaz'ın yorumu çok konuşulmuş ve yüzlerce beğeni almıştı.