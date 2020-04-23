Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz’a olan aşkını böyle haykırdı! Sosyal medya paylaşımı olay oldu!

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz birlikteliği haklarında her geçen gün yapılan haberlerle konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay’ın paylaşımına bıraktığı yorumlarla gündeme gelmişti. Bu kez de Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşımına ‘İyi ki varsın!’ yorumu yaptı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yaptığı yoruma kalp emojileri de eklemeyi ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 23.4.2020 07:06Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 07:15ABONE OL
Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakan Cem Yılmaz'ın yorumu çok konuşulmuş ve yüzlerce beğeni almıştı.