İstanbul Valiliği'nden 100. yıl konseri! Mazhar Alanson & Fuat Güner'den 23 Nisan Konseri saat 16.00'da başladı...

İstanbul Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ile Dünya'nın tek Çocuk Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını kutlamak, aynı zamanda evlerinde olanlara moral olması için bir konser gerçekleştiriyor.

İstanbul Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını Mazhar Alanson & Fuat Güner konseri ile kutluyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya online konseri sosyal medya hesabından "TBMM'nin 100. yaşını ve 23 Nisan'ı kutlamak için,Gülhane Parkı'ndan Mazhar,Fuat konseri ile sizlere sesleneceğiz. Şarkılara eşlik etmek için 16.00'da hepinizi TV'lere ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz." sözleriyle duyurdu.