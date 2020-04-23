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hakaret mesajlarını affetmedi!

Ünlü şarkıcı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı sırada kendisi hakkında sosyal medyada ‘Sürünsün ş…z’ şeklinde paylaşımda bulunan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakarette bulunan şüpheli hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 23.4.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 14:50 ABONE OL
Orhan Gencebay hakaret mesajlarını affetmedi!

Şarkıcı Orhan Gencebay geçtiğimiz yıllarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı dönemde sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında harekete geçti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Gencebay, hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan birden fazla kullanıcıyı savcılığa ihbar etti. Gencebay'ın şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'SAYGINLIĞIM VE İTİBARIM ZEDELENDİ'

Gencebay savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, geçirmiş olduğu bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve birkaç günlük tedavi gördüğünü anlattı. Bu süre zarfında sosyal medya sitelerinde şahsı hakkında bir takım kişilerin hakaret içerikli paylaşımlarda bulunarak itibarı ve saygınlığına leke düşürüldüğüne dikkat çekti.

2,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından bir sosyal medya kullanıcısı tespit edilirken, genç kadın verdiği ifadesinde söz konusu mesajı yanlışlıkla yayınladığını anlattı. Gencebay genç kadınla uzlaşmayı reddedince sosyal medya kullanıcısı hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Orhan Gencebay hakaret mesajlarını affetmedi!
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