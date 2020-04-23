Şarkıcı Aynur Aydın'ın Cem Yılmaz itirafı sosyal medyayı salladı! Aynur Aydın: Serenay Sarıkaya kusura bakmasın ama...

Son dönemde yaptığı tuhaf paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın yine magazin gündemine oturdu. Aynur Aydın şu sıralar sevgilisi Serenay Sarıkaya ile karantinada olan Cem Yılmaz ile ilgili bir itirafta bulundu. Aynur Aydın'ın Serenay Sarıkaya'ya seslendiği itirafının sonrasında güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ne diyeceği merak konusu oldu. İşte Aynur Aydın'ın Cem Yılmaz itirafı...
Giriş Tarihi: 23.4.2020 15:07Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 15:31ABONE OL
Son dönemde yaptığı tuhaf paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın yine magazin gündemine oturdu. Aynur Aydın şu sıralar sevgilisi Serenay Sarıkaya ile karantinada olan Cem Yılmaz ile ilgili bir itirafta bulundu.