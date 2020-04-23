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Şarkıcı 'ın itirafı sosyal medyayı salladı! Aynur Aydın: kusura bakmasın ama...

Son dönemde yaptığı tuhaf paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı yine magazin gündemine oturdu. Aynur Aydın şu sıralar sevgilisi ile karantinada olan ile ilgili bir itirafta bulundu. Aynur Aydın'ın Serenay Sarıkaya'ya seslendiği itirafının sonrasında güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ne diyeceği merak konusu oldu. İşte ...

Giriş Tarihi: 23.4.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 15:31 ABONE OL
Şarkıcı Aynur Aydın'ın Cem Yılmaz itirafı sosyal medyayı salladı! Aynur Aydın: Serenay Sarıkaya kusura bakmasın ama...

Son dönemde yaptığı tuhaf paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı yine magazin gündemine oturdu. Aynur Aydın şu sıralar sevgilisi ile karantinada olan ile ilgili bir itirafta bulundu.

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Şarkıcı Aynur Aydın'ın Cem Yılmaz itirafı sosyal medyayı salladı! Aynur Aydın: Serenay Sarıkaya kusura bakmasın ama...
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