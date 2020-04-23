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kamera kazası yaşadı!

Hareketleriyle dikkat çeken, sesiyle büyüleyen, çıkan her albümü ilgiyle dinlenen Corona virüsü günlerinde milyonlarca isim gibi günlerini ev karantinasında geçiriyor. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, evde yalnız oturmaktan sıkılmış karantina günlerinde canlı yayınla çıkmak istedi ancak küçük bir kamera kazası yaşadı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 18:50 ABONE OL
Yıldız Tilbe kamera kazası yaşadı!

Corona virüsü günlerinde milyonlarca isim gibi günlerini ev karantinasında geçiren , evde yalnız oturmaktan sıkılmış olacak ki bir süre önce hesabından kanallara teklifte bulunmuş ve program yapmak istediğini söylemişti.

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Yıldız Tilbe kamera kazası yaşadı!
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