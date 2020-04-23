Yıldız Tilbe kamera kazası yaşadı!

Hareketleriyle dikkat çeken, sesiyle büyüleyen, çıkan her albümü ilgiyle dinlenen Yıldız Tilbe Corona virüsü günlerinde milyonlarca isim gibi günlerini ev karantinasında geçiriyor. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, evde yalnız oturmaktan sıkılmış karantina günlerinde canlı yayınla çıkmak istedi ancak küçük bir kamera kazası yaşadı.
Giriş Tarihi: 23.4.2020 18:49Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 18:50ABONE OL
Corona virüsü günlerinde milyonlarca isim gibi günlerini ev karantinasında geçiren Yıldız Tilbe, evde yalnız oturmaktan sıkılmış olacak ki bir süre önce sosyal medya hesabından kanallara teklifte bulunmuş ve program yapmak istediğini söylemişti.