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'ın karantina pozları

Coronavirüs nedeniyle yetkililer vatandaşlara 'Evde Kal' çağrıları yaparak, insan hareketliliğini en aza indirerek virüsün yayılmasını engellemek için çaba sarf etmeye devam ediyor. Bazı ünlüler hesaplarından mini konserler verirken, bazıları ise evde yaptıklarını anlatıp hayranlarıyla buluşuyor. Ünlü şarkıcı , karantina günlerinde ise spor yaparak geçiriyor. İşte o anları da Instagram hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 18:53 ABONE OL
Ajda Pekkan'ın karantina pozları

Corona virüs salgını nedeniyle evinde karantina da olan , karantina günlerinde bile sporu ihmal etmedi.

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Ajda Pekkan'ın karantina pozları
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