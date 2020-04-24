Ajda Pekkan'ın karantina pozları

Coronavirüs nedeniyle yetkililer vatandaşlara 'Evde Kal' çağrıları yaparak, insan hareketliliğini en aza indirerek virüsün yayılmasını engellemek için çaba sarf etmeye devam ediyor. Bazı ünlüler sosyal medya hesaplarından mini konserler verirken, bazıları ise evde yaptıklarını anlatıp hayranlarıyla buluşuyor. Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, karantina günlerinde ise spor yaparak geçiriyor. İşte o anları da Instagram hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 24.4.2020 18:52Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 18:53ABONE OL
Corona virüs salgını nedeniyle evinde karantina da olan Ajda Pekkan, karantina günlerinde bile sporu ihmal etmedi.