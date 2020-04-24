‘Bayramın kutlu olsun bebeğim’

Ebru Şallı, geçen hafta kaybettiği oğlu Pars'la çekilmiş görüntülerini sosyal medyadan paylaşıp altına da şu notu düştü: '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın kutlu olsun!'





Ebru Şallı oğlu Pars’a böyle veda etti! Çok büyük acı sözün bittiği yer

Ebru Şallı’nın oğlu Pars Tan'ın videosu izleyenlerin yüreklerini dağladı! "Ben anneme aşığım"

Ebru Şallı'nın acısı sanat dünyasını da sarstı! Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın vefat haberini alan dostları başsağlığı diledi...