Berk Gürman: İspanya perişan

Bir yıldır İspanya'nın Córdoba şehrinde yaşayan müzisyen Berk Gürman, oradaki son durumu GÜNAYDIN'a anlattı: "Pek çok ülke gibi İspanya da pandemiye hazırlıksız yakalandı. İspanya, turizm ülkesi olarak bu yaz büyük yara alacak. Mayıs ortasına doğru hayatın normal seyrine döneceği söyleniyor. Ölüm sayısı düşüşe geçti ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

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