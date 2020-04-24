Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Nisan 2020 Cumartesi günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Nisan 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Nisan 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Vorteks dağılacak mı yoksa sınavımız mı olacak?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Nefesimiz bedenimize sığmıyor! Merkür-Plüton 90'lığı ile Avrupa ülkelerindeki karışıklığın dozu farklı noktalardan yükselirken, eş zamanlı olarak birçok medya organı eleştirilere maruz kalabilir.

Koç: İnsanlar ile iletişim becerilerini geliştirmek istiyorsun, evde kişisel gelişim kitapları okuyabilirsin. Kişiler arasındaki yaşanan sıkıntılara çözüm getiren kişi sen olabilirsin. Kararsız kaldığın ilişki konuları var ise ruhun ve kalbin ne diyorsa onu dinlemelisin.

Boğa: Duyguların sana rehberlik etmeye başlıyor, merhametli ve cömert olacağın bir gün geçirebilirsin. Aile içinde kardeşin ile yaşadığın problemleri halletmek istiyorsun. Bu doğrultuda sorunları halletmek için bir konuşma yapabilirsin.

İkizler: Her düşünceye saygı duyman fikirlere pozitif yaklaşman bugünkü auranı bambaşka bir yapıya büründürüyor. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan hoşlandığın kişiden sürpriz bir haber gelebilir. Maddi olarak sıkıntılı bir gün olsa da zamanında yaptığın doğru birikim imdadına yetişiyor.

Yengeç: Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda kendince bir nebze isteksiz olsan da bu isteksizlikten sıyrılmanın yollarını bulmaya çalışabilirsin. Kendi işini kurmak isteyen bir Yengeç burcuysan, bu konuda şartların olgunlaşmasını bekleyebilirsin.