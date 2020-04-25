4. sınıf öğrencisinin yazdığı oyun Türkiye’yi dolaşacak

ÇOCUKLARIN hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla Zorlu Holding tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Bu yıl online olarak bir araya gelen jüri değerlendirmesi sonucunda; 'Acayip Teknolojik Masallar' adlı hikayesiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra birinci oldu. Hikaye, yönetmen Gaye Cankaya ve ekibi tarafından oyunlaştırılarak 2021'de Zorlu PSM'de ve Anadolu turnesi kapsamında çeşitli illerde sahnelenip, çocuklarla buluşacak.