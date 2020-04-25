Haberler Günaydın Haberleri 4. sınıf öğrencisinin yazdığı oyun Türkiye’yi dolaşacak

4. sınıf öğrencisinin yazdığı oyun Türkiye’yi dolaşacak

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
4. sınıf öğrencisinin yazdığı oyun Türkiye’yi dolaşacak
ÇOCUKLARIN hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla Zorlu Holding tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Bu yıl online olarak bir araya gelen jüri değerlendirmesi sonucunda; 'Acayip Teknolojik Masallar' adlı hikayesiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra birinci oldu. Hikaye, yönetmen Gaye Cankaya ve ekibi tarafından oyunlaştırılarak 2021'de Zorlu PSM'de ve Anadolu turnesi kapsamında çeşitli illerde sahnelenip, çocuklarla buluşacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
4. sınıf öğrencisinin yazdığı oyun Türkiye’yi dolaşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA