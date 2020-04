Bozkurt İlham Gencer: Ölmeden önce devlet sanatçısı olmak istiyorum

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan Bozkurt İlham Gencer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile evinin balkonunda İstiklal Marşı'nı söyledi. Boğaz manzaralı evinin balkonuna akordiyon koyarak tüm komşularını davet eden Gencer, bir dakikalık saygı duruşundan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuttu. Sokağa çıkma yasağından dolayı seremoniyi balkondan gerçekleştiren Gencer, semtinde oturan yaklaşık 30 kişiyle birlikte koro ve akordiyonu ile İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve kendi bestelediği marşları okuyan Gencer, Seremoni bittikten sonra GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. 87 yıldır sanatın içinde olan Gencer, "Ben ülkem için her daim sanat yapmaya çalıştım, bu ülkeye bir sürü sanatçı yetiştirdim. Şimdi şarkı söyleyen herkes kendine müzisyen ya da sanatçı diyor" dedi. Ölmeden önceki son isteğini açıklayan Bozkurt İlham Gencer, "Ben devletimden sadece devlet sanatçısı unvanını almak istiyorum, devletimizden son isteğim budur. Benim yetiştirdiğim birçok sanatçı bu ünvanı aldı, ancak ben hâlâ alamadım. Ben Cem Karaca, Barış Manço, Ajda Pekkan gibi isimleri bu ülkeye kazandırdım" dedi. Koronavirüs sebebi ile herkesin evinde olduğunu belirten müzisyen, "Beni takip eden ve okuyanlardan son bir ricam daha var, hayatımı anlatan bir belgesel çekilmişti. Bunun tekrarı ilk kez TRT Müzik ekranlarında 2 Mayıs günü olacak, bu yaşlı Bozkurt dedenizi izleyin" dedi.Çağdaş görünen ancak hiç bir şekilde sanata destek vermeyen solcuları eleştiren İlham Gencer, "Onların kesinlikle sanatçıya destek verdiği falan yok, hepsi yalan. Bu CHP kimseye Atatürk'ü anlatmadı, onlar sadece Atatürk'ü kullandı. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda çok haklıydı, bunların tek derdi para. Bunlar ellerinde içki ve puro, yalılarında otururlar. Bunların hepsi taktığım bozkurt kolyem yüzünden başıma geldi. Ben adımın başına Bozkurt ismini alarak o dönemde bana eziyet eden ve etmeye çalışanlardan intikamımı aldım. Kurt sirke girmez, aslan girer, fil girer, ayı girer ama kurt girmez. Ben hiçbir zaman Amerika'ya uşaklık edenlerin peşinden gitmedim. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi yerli ve milliyim. Ben bu sözü kabul ettim" dedi.Ülkede sanatın istediği değeri alamadığını belirten İlham Gencer, "Bu ülkede can sanatçılarına çok iyi davranılmadı, eski dönemlerde ben çok acı çektim. İsmet İnönü zamanında bana çok kötülük yaptılar, koskoca İsmet Paşa bana dayak atanları övdü. Ben buna çok üzüldüm, ben ülkemde her daim sanat yapmak için uğraştım" dedi. Sanatını hiçbir zaman paraya değişmediğini belirten Gencer, "Benim evimde 100 yıllık piyanom var, benim aldığım dönemde Boğaz'da üç yalı parası ediyordu. 10 bin TL'ye bir yalı alınırdı, ben 30 bin TL'te piyanomu aldım" dedi. Yaptığı fedakarlıkta ve sanat için verdiği mücadelede pek destek alamadığını belirten müzisyen, "Yıllarca benim hakkımı yediler, CHP iktidarının peşinden koşan ve kendilerine solcu diyenler benim sanat hayatımı bitirdiler. Bu ülkenin başına gelmiş en büyük belalardan birisidir bu kavram. Ben solcu değilim, sağcı değilim. Ben Türk milliyetçisiyim" diye konuştu.