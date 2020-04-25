Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü...

Kerem Bürsin yalnızlığını güzel oyuncu Demet Özdemir ile mi sonlandırıyor. Serenay Sarıkaya ile yaşadığı 4 yıllık aşkı geçen yıl sonranlarıdan Kerem Bürsin'in yeni aşkı Demet Özdemir mi? Demet Özdemir'in adı son olarak rol arkadaşı Can Yaman ile anılmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre oyuncular Kerem Bürsin ile Demet Özdemir yeni bir aşka yelken açtı... İşte Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 25.4.2020 11:54Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 12:09ABONE OL
Kerem Bürsin yalnızlığını güzel oyuncu Demet Özdemir ile mi sonlandırıyor. Serenay Sarıkaya ile yaşadığı 4 yıllık aşkı geçen yıl sonranlarıdan Kerem Bürsin'in yeni aşkı Demet Özdemir mi?