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’de yaşayan oyuncu : Amerikada hep kötüydü...

Avrupa ikinci güzeli ve 1990'lı yılların ünlü mankeni , sekiz yıl önce iş adamı ile evlenip 'ya yerleşti. Oğlu Aslan ve eşiyle birlikte 'de yaşayan eski manken ve oyuncu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında neler yaşadıklarını, aldıkları önlemleri, nasıl vakit geçirdiklerini GÜNAYDIN'a anlattı... Didem Uzel, 'nin çöken sağlık sisteminin eskiden de kötü olduğunu "İki yıl önce apandisitim patladı. 'Sizi ameliyata alacağız' deyip, beni tuvaletin önündeki buz gibi sedyede sabaha kadar beklettiler. Böyle bir olayı asla Türkiye'de yaşamazsın" sözleriyle dile getirdi...

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN Günaydın
Giriş Tarihi: 25.4.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 14:28 ABONE OL
Miami’de yaşayan oyuncu Didem Uzel: Amerikada sağlık sistemi hep kötüydü...

Avrupa ikinci güzeli ve 1990'lı yılların ünlü mankeni , sekiz yıl önce iş adamı ile evlenip 'ya yerleşti. Oğlu Aslan ve eşiyle birlikte 'de yaşayan eski manken ve oyuncu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında neler yaşadıklarını, aldıkları önlemleri, nasıl vakit geçirdiklerini GÜNAYDIN'a anlattı...

SADECE PARKTA YÜRÜYÜŞ YAPIP EVE GELİYORUZ

Miami'de yaşıyoruz, New York kadar vahim durumda değiliz. Ama tabii ki evden çıkmıyoruz, Aslan'ı da çıkarmıyoruz. Gittiğimiz tek yer evin önündeki park alanı. Sadece parkta yürüyüş yapıp eve geliyoruz. Aslan'la oyunlar oynuyoruz. Bütün günümüzü oğlumuzla geçiriyoruz, bize vakit kalmıyor. Selim'le dönüşümlü bakıyoruz. Selim homeofice çalışıyor, 19.00'dan sabah 03.00- 04.00'e kadar. Hobilerimle ilgileniyorum. Aslında şu sıralar hayatımın büyük bir kısmı mutfakta ev işleriyle ilgilenerek geçiyor. Hiç bu kadar ev işi yapmamıştım. Akşam olduğunda TV bile açamıyoruz.

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Miami’de yaşayan oyuncu Didem Uzel: Amerikada sağlık sistemi hep kötüydü...
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