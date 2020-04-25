Mimaroğlu belgeselinin dünya prömiyeri online yapılıyor

ELEKTRONIK müziğin öncülerinden, caz müziğin efsanevi prodüktörlerinden biri olan İlhan Mimaroğlu hakkında yapılan ilk belgesel 'Mimaroğlu'nun dünya prömiyeri, İsviçre'de yapılan Visions du Reel festivalinin Burning Lights isimli yarışma bölümünde yapılıyor. 60'ların başında İstanbul'dan yola çıkıp New York'a yerleşen İlhan Mimaroğlu ve hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu'na, göçmenlik, politika ve sanat ekseninde odaklanan film; Mimaroğlu'nun 40 yıl boyunca kendi çektiği 8mm ve dijital görüntüler kullanılarak kurgulandı. Yapımın 500 kişiyle sınırlı online gösterimi, Visions du Reel'in sayfasında 2 Mayıs'a kadar izlenebilecek.