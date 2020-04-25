Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Nisan 2020 Pazar günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Nisan 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 26 Nisan 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Anılar Hayatımızın izleridir" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 NİSAN 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Gelen geçer, konan göçer dedirtecek Güneş- Uranüs kavuşumu! Ülkemizin yer altı kaynaklarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Ay burcu Balık, 31 Ağustos 1985 doğumlu Prens Salman Suudi Arabistan'ı dünya siyasetine taşımaya devam edecek.

Koç: Sezgilerin ve ilginç düşünce tarzın bugün ön plana çıkıyor. Evde vakit geçirirken yeni yeteneklerini keşfedip, yeni hobiler geliştirebilirsin. Arkadaşların ile uzun zamandır görüşemediğin için neler yaptıklarını sosyal medya üzerinden kontrol edebilirisin.

Boğa: İlişkisi yeni bitmiş olan bir Boğa burcuysan geçmişe duyduğun özlem eski sevgilini aramana neden olabilir. Ailen tarafından saygı görmek ve övülmek istiyorsun, bugün duymak istediğin güzel sözleri duyabilirsin.

İkizler: Bugün hayat rutinlerin adına yeni kararlar almak isteyebilirsin. Uzun zamandır planladığın hedeflerine uzaklaşıyorsun. Bu durum senin gergin bir yapıya bürünmene neden olabilir. Evli bir İkizler burcuysan, evliliğin adına alınan kararlarda daha belirleyici olabilirsin.

Yengeç: İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, sevdiğin kişinin sana verdiği sözleri yerine getirmediğini fark edebilirsin. İnsanlar ile arandaki iletişim problemlerini sorguluyorsun, iletişimsel kopuklukların kendinden kaynaklanmadığını düşünebilirsin.

Aslan: Monotonluktan sıkılacağın bir gün olabilir. Uzun zamandır aklında olan ev dekorasyonunu gerçekleştirmek için harekete geçebilirsin. Aile bağlarının giderek güçlenmesi atacağın adımların sağlam temelini oluşturabilir.