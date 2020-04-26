25 bin soru geldi hat kilitlendi

BU YIL STÜDYODA

NİHAT Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu yıl farklı bir konseptte ekrana geliyor. Yıllardır Sultanahmet Meydanı'nda muazzam kalabalıklar eşliğinde yapılan iki program, bu yıl salgın nedeniyle stüdyodan gerçekleşiyor. Programa konuk alınmıyor, geçmiş yıllardaki görüntüler ekrana yansıtılıyor.



TEK TEK YANITLIYOR

HATİPOĞLU'NUN ilk iftar programına ilgi yine büyüktü. Ekran başındakiler iftar öncesi Hatipoğlu'na 25 bin soru gönderdi. Yoğunluk nedeniyle WhatsApp hattı kilitlendi. Hatipoğlu, kendisine ulaşan soruları her zamanki samimiyeti ve sıcaklığıyla tek tek yanıtlamaya çaba gösterdi.