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lakaplı ile kardeşler çıldırdı!

lakaplı Esra- kardeşler arasında erkek yüzünden tartışma çıktı. Esra, yerden aldığı parke parçasıyla kardeşi Ceyda’ya vururken, Ceyda, elindeki meyve bıçağını Esra’ya sapladı. İki kız kardeş hakkında dava açıldı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 26.4.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 12:18 ABONE OL
Cicişler lakaplı Esra Ersoy ile Ceyda Ersoy kardeşler çıldırdı!

lakaplı Esra- kardeşler 9 Kasım günü, İstanbul Beşiktaş'taki evindeydi. Kız kardeşler arasında, ortak erkek arkadaşları nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, Esra, erkek arkadaşının kendisinden hoşlandığını Ceyda ise kendisinden hoşlandığını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü.

BİRİ PARKEYLE SALDIRI DİĞERİ BIÇAKLADI

Esra, yerden aldığı parke parçasıyla kardeşi Ceyda'ya vururken, Ceyda, elindeki meyve bıçağını Esra'ya sapladı. Şişli Hamidiye Etfal hastanesi'ne giderek tedavi olan iki kız kardeş, doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları tespit edildi.

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Cicişler lakaplı Esra Ersoy ile Ceyda Ersoy kardeşler çıldırdı!
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