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’dan şaşırtan paylaşım

Coronavirüs nedeniyle yetkililer vatandaşlara 'Evde Kal' çağrıları yaparak, insan hareketliliğini en aza indirerek virüsün yayılmasını engellemek için çaba sarf etmeye devam ediyor. Bazı ünlüler hesaplarından mini konserler verirken, bazıları ise evde yaptıklarını anlatıp hayranlarıyla buluşuyor. Bu ünlülerin arasında olan sık sık paylaşım yapıyor ve Eski günlere dönen Gupse Özay kırmızı bir sardunyanın yapraklarını tırnaklarına koyarak eski günleri yâd etti.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Günaydın
Giriş Tarihi: 26.4.2020 22:36 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 22:36 ABONE OL
Gupse özay’dan şaşırtan paylaşım

Karantina günlerinde ünlü oyuncu Gupse Özay da evden çıkmayan ünlüler arasında ünlü oyuncu Özay, son paylaşımında kırmızı bir sardunyadan yaptığı 'oje' ile eskiye döndü. Çin'den tüm dünyaya yayılması sonrası dünyayı karantinaya sokan Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden bolca paylaşım yapan ünlüler kervanının en ünlü isimlerinden bir de ünlü oyuncu Gupse Özay Son olarak vizyonda büyük başarı sağlayan 'Eltilerin Savaşı' isimli filmiyle sevenlerini kahkahaya boğan Gupse Özay, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden attığı son paylaşım ile güldürdü.

GUPSE ÖZAY'IN SON PAYLAŞIMI GÜLDÜRDÜ

Eski günlere dönen Gupse Özay kırmızı bir sardunyanın yapraklarını tırnaklarına koyarak eski günleri yâd etti. Özay postunun altına şunları yazdı: "Çocukken sardunyadan çıldırmış gibi tırnak yapardım. Beyazdan da yapardım. Bozulunca ağlardım. Tırnağımı bozdular diye sokakta kavga etmişliğim bile var. Hey gidi. Canım sardunya"

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Gupse özay’dan şaşırtan paylaşım
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