Gupse özay’dan şaşırtan paylaşım

Karantina günlerinde ünlü oyuncu Gupse Özay da evden çıkmayan ünlüler arasında ünlü oyuncu Özay, son paylaşımında kırmızı bir sardunyadan yaptığı 'oje' ile eskiye döndü. Çin'den tüm dünyaya yayılması sonrası dünyayı karantinaya sokan Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden bolca paylaşım yapan ünlüler kervanının en ünlü isimlerinden bir de ünlü oyuncu Gupse Özay Son olarak vizyonda büyük başarı sağlayan 'Eltilerin Savaşı' isimli filmiyle sevenlerini kahkahaya boğan Gupse Özay, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden attığı son paylaşım ile güldürdü.

GUPSE ÖZAY'IN SON PAYLAŞIMI GÜLDÜRDÜ

Eski günlere dönen Gupse Özay kırmızı bir sardunyanın yapraklarını tırnaklarına koyarak eski günleri yâd etti. Özay postunun altına şunları yazdı: "Çocukken sardunyadan çıldırmış gibi tırnak yapardım. Beyazdan da yapardım. Bozulunca ağlardım. Tırnağımı bozdular diye sokakta kavga etmişliğim bile var. Hey gidi. Canım sardunya"