Haberler Günaydın Haberleri Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü...

Kerem Bürsin ile aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in gündeme bomba gibi düştü...

Kerem Bürsin yalnızlığını güzel oyuncu ile mi sonlandırıyor. ile yaşadığı 4 yıllık aşkı geçen yıl sonranlarıdan Kerem Bürsin'in yeni aşkı Demet Özdemir mi? Demet Özdemir'in adı son olarak rol arkadaşı ile anılmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre oyuncular yeni bir aşka yelken açtı... İşte Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.4.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 09:59 ABONE OL
Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü...

Kerem Bürsin yalnızlığını güzel oyuncu ile mi sonlandırıyor. ile yaşadığı 4 yıllık aşkı geçen yıl sonranlarıdan Kerem Bürsin'in yeni aşkı Demet Özdemir mi?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor? Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA