Özlem Ada Şahin'den pide şov

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in iki kızının annesi Özlem Ada Şahin Ramazan'ı geçirdiğimiz şu günlerde o da karantinayı yaşıyor. Özlem Ada da yemek yapıp sosyal medyadan paylaşan ünlüler kervanına katıldı. Özlem Ada, pide şov yaptı.