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'den şov

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs tehlikesi devam ederken ülkemizdeki önlemler de sıkılaşıyor. Corona virüse karşı önlem amaçlı herkes gibi ünlü isimler de evde vakit geçiriyor. Evde kal çağrılarına uyan ve bunu sosyal medyada akım haline getiren ünlü isimler mutfaktaki marifetlerini de takipçileriyle paylaşıyor. Bu ünlülerden biri de Berkay Şahin’in güzel eşi oldu pidesi yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Günaydın
Giriş Tarihi: 26.4.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 19:05 ABONE OL
Özlem Ada Şahin'den pide şov

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in iki kızının annesi 'ı geçirdiğimiz şu günlerde o da karantinayı yaşıyor. Özlem Ada da yemek yapıp sosyal medyadan paylaşan ünlüler kervanına katıldı. Özlem Ada, şov yaptı.

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Özlem Ada Şahin'den pide şov
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