Özlem Ada Şahin'den pide şov

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs tehlikesi devam ederken ülkemizdeki önlemler de sıkılaşıyor. Corona virüse karşı önlem amaçlı herkes gibi ünlü isimler de evde vakit geçiriyor. Evde kal çağrılarına uyan ve bunu sosyal medyada akım haline getiren ünlü isimler mutfaktaki marifetlerini de takipçileriyle paylaşıyor. Bu ünlülerden biri de Berkay Şahin’in güzel eşi Özlem Ada Şahin oldu Ramazan pidesi yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 26.4.2020 18:42Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 19:05ABONE OL
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin'in iki kızının annesi Özlem Ada ŞahinRamazan'ı geçirdiğimiz şu günlerde o da karantinayı yaşıyor. Özlem Ada da yemek yapıp sosyal medyadan paylaşan ünlüler kervanına katıldı. Özlem Ada, pide şov yaptı.