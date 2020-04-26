Sefirin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu ile İrem Sak arasında neler oluyor? Ünlü oyuncudan sürpriz hamle!

Sefirin Kızı dizisindeki Gediz rolüyle dikkatleri üzerine çeken Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla çok konuşuluyor. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, ‘Dönerse Senindir’ filmindeki rol arkadaşı İrem Sak’ı sosyal medya hesabından sildi. İrem Sak'ın da Kaygılaroğlu'nu takip etmediği dikkat çekti. İki oyuncunun bu hamlesi Uraz Kaygılaroğlu ile İrem Sak arasında neler oluyor? sorusunu akıllara getirdi…
Giriş Tarihi: 26.4.2020 10:49Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 11:00ABONE OL
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Dönerse Senindir filmindeki rol arkadaşı İrem Sak'ı sosyal medyada takipten çıktı. İkili arasında da daha önce İrem Sak'ın yılan şeklindeki küpelerinden dolayı sosyal medyada bir tartışma yaşanmıştı.