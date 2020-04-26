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’nın ’i ile arasında neler oluyor? Ünlü oyuncudan sürpriz hamle!

dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken , sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla çok konuşuluyor. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, ‘’ filmindeki rol arkadaşı ’ı hesabından sildi. İrem Sak'ın da Kaygılaroğlu'nu takip etmediği dikkat çekti. İki oyuncunun bu hamlesi Uraz Kaygılaroğlu ile İrem Sak arasında neler oluyor? sorusunu akıllara getirdi…

Giriş Tarihi: 26.4.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 11:00 ABONE OL
Sefirin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu ile İrem Sak arasında neler oluyor? Ünlü oyuncudan sürpriz hamle!

Oyuncu , filmindeki rol arkadaşı 'ı sosyal medyada takipten çıktı. İkili arasında da daha önce İrem Sak'ın yılan şeklindeki küpelerinden dolayı sosyal medyada bir tartışma yaşanmıştı.

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Sefirin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu ile İrem Sak arasında neler oluyor? Ünlü oyuncudan sürpriz hamle!
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