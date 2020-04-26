Sefirin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu ile İrem Sak arasında neler oluyor? Ünlü oyuncudan sürpriz hamle!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Dönerse Senindir filmindeki rol arkadaşı İrem Sak'ı sosyal medyada takipten çıktı. İkili arasında da daha önce İrem Sak'ın yılan şeklindeki küpelerinden dolayı sosyal medyada bir tartışma yaşanmıştı.