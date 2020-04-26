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Ünlü popçu Demet Akalın ile şarkıcı Işın Karaca arasına kara kedi girdi! Demet Akalın Tuğrul Odabaş'ı davet edince…
Ünlü popçu Demet Akalın ile şarkıcı Işın Karaca küstü. Demet Akalın doğum günü partisine Işın Karaca'yı değil eski eşi Tuğrul Odabaş’ı çağırınca olay oldu. Zaman zaman küskünlükler yaşayan Işın Karaca’yla Demet Akalın’ın arasına yine kara kedi girdi. Geçtiğimiz günlerde önce Okan Kurt, ardından Demet Akalın yeni yaşlarını evde yakın arkadaşlarıyla beraber kutlamıştı. Kutlamaya davet edilmeyen Karaca, Akalın’a kırgınlığını bir WhatsApp mesajıyla dile getirdi.
Giriş Tarihi: 26.4.2020 17:18Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 19:18ABONE OL