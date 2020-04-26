Ünlü şarkıcı Seda Sayan O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran’la aşk mı yaşıyor?

57 yaşındaki Seda Sayan'ın jüri üyeliğini yaptığı O Ses Türkiye'de şampiyon olan 25 yaşındaki Alkan Dalgakıran ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı. Çıkan haberlerin ardında çılgına dönen Seda Sayan "Bir şey yaşarsam zaten çıkıp söylüyorum. Böyle bir şey görmedim, bu nasıl bir terbiyesizlik. O çocukla tabii ki görüşeceğim. Ben o koltukta boşuna mı oturuyorum. Bunlar iş ilişkisidir" sözleriyle tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 26.4.2020 16:43Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 16:53ABONE OL
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin şampiyonu olan 25 yaşındaki Alkan Dalgakıran ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlayarak "O benim çocuğum olacak yaşta" diyerek tepki gösterdi.