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Ünlü şarkıcı şampiyonu ’la aşk mı yaşıyor?

57 yaşındaki 'ın jüri üyeliğini yaptığı 'de şampiyon olan 25 yaşındaki ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı. Çıkan haberlerin ardında çılgına dönen Seda Sayan "Bir şey yaşarsam zaten çıkıp söylüyorum. Böyle bir şey görmedim, bu nasıl bir terbiyesizlik. O çocukla tabii ki görüşeceğim. Ben o koltukta boşuna mı oturuyorum. Bunlar iş ilişkisidir" sözleriyle tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 16:53 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Seda Sayan O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran’la aşk mı yaşıyor?

Ünlü şarkıcı , 'nin şampiyonu olan 25 yaşındaki ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlayarak "O benim çocuğum olacak yaşta" diyerek tepki gösterdi.

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Ünlü şarkıcı Seda Sayan O Ses Türkiye şampiyonu Alkan Dalgakıran’la aşk mı yaşıyor?
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