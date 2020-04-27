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Ayrı gayrı olmaz bizde

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN Günaydın
Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Ayrı gayrı olmaz bizde
PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar programında izleyiciden gelen soruları yanıtladı, gönderilen videoları paylaştı. Küçük bir hafızın İhlas Suresi'ni okuduğu videosunu paylaşan Hatipoğlu, "Bizim programımızda hiç ayrı gayrı olmaz. 15 yıldır beni tanıyorsunuz, hiç kimseyi başkalaştırmadık. Ama bazıları bu yaşta bu hafız kardeşimi görünce çıldırıyor. Buz hokeyi yapan bir evladımızın videosunu gönderirlerse onu da yayınlarız. O da benim evladım o da bu milletin çocuğu… Herkesi kucaklamalı, hoşgörülü olmalıyız" dedi.

İFTAR ATV: 19:45
SAHUR ATV: 02:15
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Ayrı gayrı olmaz bizde
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