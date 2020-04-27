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’un oyuncusu bakın kiminle evlendi! Evinin bahçesinde sessiz sedasız ‘evet’ dedi!

’un oyuncusu , İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz’la evlendi. Onur Buldu ve Duygu Koz, 19 Nisan’da yapmayı planladıkları nikâh törenlerini coronavirüs salgını nedeniyle önceki gün ünlü oyuncunun Etiler’deki evinin bahçesinde yaptı. Buldu salgın nedeniyle nikâh törenine oyuncu arkadaşlarını da çağıramadı. Onur Buldu, eşi Duygu Koz’la çekilen karesini Instagram hesabına “Benim büyük gün ışığım” notuyla yükledi.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:38 ABONE OL
Güldür Güldür Show’un oyuncusu Onur Buldu bakın kiminle evlendi! Evinin bahçesinde sessiz sedasız ‘evet’ dedi!

'un sempatik oyuncusu , sevgilisi Duygu Koz ile sessiz sedasız evlendi. Buldu, coronavirüs salgınından dolayı nikahını Etiler'deki evinin bahçesinde yaptı.

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Güldür Güldür Show’un oyuncusu Onur Buldu bakın kiminle evlendi! Evinin bahçesinde sessiz sedasız ‘evet’ dedi!
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