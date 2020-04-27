Güldür Güldür Show’un oyuncusu Onur Buldu bakın kiminle evlendi! Evinin bahçesinde sessiz sedasız ‘evet’ dedi!

Güldür Güldür Show’un oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz’la evlendi. Onur Buldu ve Duygu Koz, 19 Nisan’da yapmayı planladıkları nikâh törenlerini coronavirüs salgını nedeniyle önceki gün ünlü oyuncunun Etiler’deki evinin bahçesinde yaptı. Buldu salgın nedeniyle nikâh törenine oyuncu arkadaşlarını da çağıramadı. Onur Buldu, eşi Duygu Koz’la çekilen karesini Instagram hesabına “Benim büyük gün ışığım” notuyla yükledi.
Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:24Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:38ABONE OL
Güldür Güldür Show'un sempatik oyuncusu Onur Buldu, sevgilisi Duygu Koz ile sessiz sedasız evlendi. Buldu, coronavirüs salgınından dolayı nikahını Etiler'deki evinin bahçesinde yaptı.