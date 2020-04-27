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, 'ın ölüm haberini alınca...

Modacı 'a beyin kanseri teşhisi konmuş ve geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu. Sonrasında büyük bir değişim yaşayan Nur Yerlitaş oldukça zayıflamıştı. 64 yaşındaki ünlü modacı bugün sabah saatlerinde Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü modacı hayattayken şarkıcı ile araları açılmış ve bir türlü düzelmemişti .Ünlü modacının ölümünün ardından Hadise'den geldi.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 21:48 ABONE OL
Hadise, Nur Yerlitaş'ın ölüm haberini alınca...

Ünlü modacı hayattayken şarkıcı ile araları açılmış ve bir türlü düzelmemişti.

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Hadise, Nur Yerlitaş'ın ölüm haberini alınca...
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