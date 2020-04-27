Hadise, Nur Yerlitaş'ın ölüm haberini alınca...

Modacı Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş ve geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu. Sonrasında büyük bir değişim yaşayan Nur Yerlitaş oldukça zayıflamıştı. 64 yaşındaki ünlü modacı bugün sabah saatlerinde Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü modacı hayattayken şarkıcı Hadise ile araları açılmış ve bir türlü düzelmemişti .Ünlü modacının ölümünün ardından Hadise'den paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 27.4.2020 21:15Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 21:48ABONE OL
Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayattayken şarkıcı Hadise ile araları açılmış ve bir türlü düzelmemişti.