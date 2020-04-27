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Kabus geri döndü

’e taciz mesajları gönderdiği için davalık olan takıntılı hayranı Recep G., bu kez de şarkıcının evine izinsiz girip ona kabus dolu anlar yaşattığı için yargılanacak

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Kabus geri döndü
Hande Yener, evine zorla giren ve kendisine "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye mesajlar atan Recep G. adlı kişiden 2016 yılında şikayetçi olmuştu. Ünlü popçuya taciz içerikli mesajlar attığı için yargılanıp beraat eden takıntılı hayran, yeniden davalık oldu.

TEDİRGİN ETTİ
SAVCILIK, Recep G. hakkında, Yener'in ikametine gelip içeri izinsiz girdiği ve şarkıcının tedirgin olmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açtı. Takıntılı hayran, bu kez 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan yargılanacak.
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Kabus geri döndü
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