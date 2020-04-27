Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı

Stil yarışmasındaki jüri üyeliği ile gönülleri fetheden Nur Yerlitaş hastalığı ile sevenlerini üzmüştü. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından son vasiyeti de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.4.2020 00:50Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 00:52ABONE OL
Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından son vasiyeti de ortaya çıktı.