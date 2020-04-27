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'ın vasiyeti ortaya çıktı

Stil yarışmasındaki jüri üyeliği ile gönülleri fetheden hastalığı ile sevenlerini üzmüştü. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından son vasiyeti de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 00:50 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 00:52 ABONE OL
Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan , 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından son vasiyeti de ortaya çıktı.

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Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
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