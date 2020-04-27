Sıla mutfağa girdi ve pilav yaptı!

Sıla Gençoğlu ile geçtiğimiz ocak ayında evlendiği şef Hazer Amani, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarıya adım atmıyor. Bu süreçte sosyal medya üzerinden katıldığı canlı yayınlanlar sık sık gündeme gelen Sıla bu kez mutfağa girdi.
Giriş Tarihi: 27.4.2020 22:25Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 22:38ABONE OL
Sıla Gençoğlu ile geçtiğimiz ocak ayında evlendiği şef Hazer Amani, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarıya adım atmıyor. Bu süreçte sosyal medya üzerinden katıldığı canlı yayınlanlar sık sık gündeme gelen Sıla bu kez mutfağa girdi.