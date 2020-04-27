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mutfağa girdi ve pilav yaptı!

Gençoğlu ile geçtiğimiz ocak ayında evlendiği şef Hazer Amani, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarıya adım atmıyor. Bu süreçte üzerinden katıldığı canlı yayınlanlar sık sık gündeme gelen Sıla bu kez mutfağa girdi.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 22:38 ABONE OL
Sıla mutfağa girdi ve pilav yaptı!

Gençoğlu ile geçtiğimiz ocak ayında evlendiği şef Hazer Amani, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarıya adım atmıyor. Bu süreçte üzerinden katıldığı canlı yayınlanlar sık sık gündeme gelen Sıla bu kez mutfağa girdi.

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Sıla mutfağa girdi ve pilav yaptı!
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