Son dakika haberi: Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı yürekleri burktu...

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi magazin gündemine son dakika olarak düştü. Modacı Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş ve geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu. Nur Yerlitaş mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü.