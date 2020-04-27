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Son dakika haberi: Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı yürekleri burktu...
Az önce gelen son dakika bilgisine göre modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Modacı Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş ve geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu. Sonrasında büyük bir değişim yaşayan Nur Yerlitaş oldukça zayıflamıştı. 64 yaşındaki Nur Yerlitaş'ın bugün sabah saatlerinde Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. hayatını kaybettiği son dakika haberi olarak düştü. Nur Yerlitaş'ın ölüm nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı. Nur Yelitaş'ın son paylaşımındaki ünlü isimlerin yorumları dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 27.4.2020 18:01Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 18:02ABONE OL
Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi magazin gündemine son dakika olarak düştü. Modacı Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş ve geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu. Nur Yerlitaş mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü.