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Ünlü şarkıcı ’in takıntılı hayranı geri döndü! Evine izinsiz girip Hande Yener’e kabus dolu anlar yaşattı

Ünlü şarkıcı ’e taciz mesajları gönderdiği için davalık olan takıntılı hayranı Recep G., bu kez de şarkıcının evine izinsiz girip ona kabus dolu anlar yaşattığı için yargılanacak. Hande Yener, evine zorla giren ve kendisine "Karım, ebediyen benim olacaksın" diye mesajlar atan Recep G. adlı kişiden 2016 yılında şikayetçi olmuştu. Hande Yener’in takıntılı hayranı, bu kez 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan yargılanacak.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 27.4.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 12:58 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Hande Yener’in takıntılı hayranı geri döndü! Evine izinsiz girip Hande Yener’e kabus dolu anlar yaşattı

'e taciz mesajları gönderdiği için davalık olan takıntılı hayranı Recep G., bu kez de şarkıcının evine izinsiz girip ona kabus dolu anlar yaşattığı için yargılanacak.

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Ünlü şarkıcı Hande Yener’in takıntılı hayranı geri döndü! Evine izinsiz girip Hande Yener’e kabus dolu anlar yaşattı
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