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’li şarkıcıdan Kur’an tilaveti

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI Günaydın
Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
ABD’li şarkıcıdan Kur’an tilaveti
Jennifer Grout, 7 yıl önce Müslüman oldu
PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programında önceki akşam ABD'li şarkıcı Jennifer Grout'un videosu izleyiciyle buluşturuldu. Ünlü şarkıcı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle herkesi mest etti. Hatipoğlu, "Son derece güzel telaffuz. Allah hayırlı etsin, mübarek etsin. Kendini kurtarmış. Doğru yolu bulmak ve tüm insanlığa örnek olmak ne güzel" diye konuştu. 30 yaşındaki Grout, Faslı bir adamla evlendikten sonra, 2013 yılında Müslüman olduğunu açıklamıştı.

İFTAR ATV:19:45
SAHUR ATV:02:15
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ABD’li şarkıcıdan Kur’an tilaveti
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