Besteci Atınç Çakmak: Eski sevgilim Zeynep tehdit ve hakaret ediyor

AYRILMAK İSTEMEDİ

Şarkıcı ve besteci H. Atınç Çakmak, sevgilisi Zeynep E.'den ayrıldı. Ancak genç kadın, Çakmak'a sosyal medya ve telefon üzerinden mesajlar atarak barışmak istediğini söyledi. Karşılık bulamayan genç kadın, bu kez hakaret ve tehditler savurup Çakmak'ı rahatsız etmeye başladı. Çaresiz kalan besteci şikayetçi oldu.



'TELEFON DA EDEMEZSİN'

Çakmak, savcılığa yaptığı başvurunun ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne de giderek koruma kararı talep etti. Mahkeme, Zeynep E.'nin, Çakmak'a yönelik tehdit, hakaret gibi davranışlarda bulunmamasına, üç ay süreyle evine ve iş yerine yaklaşmamasına, cep telefonuyla da aramamasına hükmetti.

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