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: Eski sevgilim Zeynep ve hakaret ediyor

, sürekli rahatsız edip peşini bırakmayan eski sevgilisi Zeynep E.’ye dava açtı. Mahkeme, genç kadına üç ay süreyle uzaklaştırma cezası verdi

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
Besteci Atınç Çakmak: Eski sevgilim Zeynep tehdit ve hakaret ediyor

AYRILMAK İSTEMEDİ
Şarkıcı ve besteci H. Atınç Çakmak, sevgilisi Zeynep E.'den ayrıldı. Ancak genç kadın, Çakmak'a sosyal medya ve telefon üzerinden mesajlar atarak barışmak istediğini söyledi. Karşılık bulamayan genç kadın, bu kez hakaret ve tehditler savurup Çakmak'ı rahatsız etmeye başladı. Çaresiz kalan besteci şikayetçi oldu.

'TELEFON DA EDEMEZSİN'
Çakmak, savcılığa yaptığı başvurunun ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne de giderek koruma kararı talep etti. Mahkeme, Zeynep E.'nin, Çakmak'a yönelik tehdit, hakaret gibi davranışlarda bulunmamasına, üç ay süreyle evine ve iş yerine yaklaşmamasına, cep telefonuyla da aramamasına hükmetti.

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Besteci Atınç Çakmak: Eski sevgilim Zeynep tehdit ve hakaret ediyor
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