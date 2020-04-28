Dostları cenaze evine koştu

İki yıl önce beyin kanseri teşhisi konulan modacı Nur Yerlitaş, dün evinde hayatını kaybetti. Yerlitaş'ın Fulya'daki evine hemen Ebru Gündeş, Sibel Can ve Can'ın kızı Melisa Ural'ın da aralarında bulunduğu dostları gitti. Sibel Can'ın çok üzgün olduğu dikkat çekti. Gündeş ise Yerlitaş'ın evinin önünde gazetecileri görünce içeri girmekten vazgeçti. Sosyal medyada Ajda Pekkan "Bizlere güzellik katan kostümlerini, dostluğunu unutmak mümkün değil", Seda Sayan, "Dostum, sırdaşım, yol arkadaşım… Nurlar içinde uyu", Deniz Seki ise " Ahh be Nur'um. Nur yüzlüm, çok üzdün. Kalbim ağrıyor" diye yazdı.