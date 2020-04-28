Haberler Günaydın Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hatice’si Sevinç Kıranlı Günaydın’a özel açıklamalar yaptı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ’si ’a özel açıklamalar yaptı!

Bugün sezon finaliyle ekrana gelecek olan atv dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Karadeniz kadını ‘’yi canlandıran , GÜNAYDIN’a konuştu: “Bu dizide beni en çok karakterlerin hayatta kalma savaşı etkiliyor. ‘Hatice’ de ölüm tehdidi altında güçlü durmayı başaran umut dolu bir kadın”

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN Günaydın
Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:44 ABONE OL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hatice’si Sevinç Kıranlı Günaydın’a özel açıklamalar yaptı!

Kariyerinde 23 yılı geride bırakan , beş sezondur atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la evlere konuk oluyor. Bugün sezon finaliyle karşınıza gelecek dizide ''yi oynayan Kıranlı'yla; diziyi, salgın nedeniyle değişen yaşamını ve özel hayatını konuştuk.
■ 'Hatice' herkese kol kanat geren, ailesine bağlı tam bir Karadeniz kadını. Sizin için nasıl bir deneyim oldu bu rol?
'Hatice', ailesine bağlı, çok güçlü ve sevilen bir karakter... Senaristlerimiz tarafından çok güzel yazılıyor. Bu dizideki kadın ve erkek karakterlerin gerçek hayatta gördüğümüz güçlü insanlardan farklı bir hayatta kalma mücadeleleri var. Hatice de böyle... Her an ölüm tehdidi ile sevdiğini kaybetme korkusu ile burun buruna yaşıyor ama yine de umut dolu. Uzun süredir ilk defa bu kadar zaman boyunca aynı dizide rol alıyorum. 'Hatice' gibi güzel bir karakterle yol arkadaşlığı yapmak benim için çok keyifli oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hatice’si Sevinç Kıranlı Günaydın’a özel açıklamalar yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA