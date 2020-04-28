Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması!

Bir dönem stil yarışmasındaki jüri üyeliği ile gönülleri fetheden Nur Yerlitaş hastalığı ile sevenlerini üzmüştü ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi sanat camiasını ve hayranları yasa boğdu. Hayata gözlerini yuman Nur Yerlitaş'ın vefat etmeden aylar önce katıldığı bir programda söylediği sözler herkesi duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 28.4.2020 22:09Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 22:14ABONE OL
Dün hayatını kaybeden Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın vefat etmeden aylar önce katıldığı bir programda, "Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır" dediği ortaya çıktı.