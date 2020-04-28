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Hayatını kaybeden 'ın duygulandıran açıklaması!

Bir dönem stil yarışmasındaki jüri üyeliği ile gönülleri fetheden hastalığı ile sevenlerini üzmüştü ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi sanat camiasını ve hayranları yasa boğdu. Hayata gözlerini yuman Nur Yerlitaş'ın vefat etmeden aylar önce katıldığı bir programda söylediği sözler herkesi duygulandırdı.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 28.4.2020 22:09 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 22:14 ABONE OL
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması!

Dün hayatını kaybeden Ünlü modacı 'ın vefat etmeden aylar önce katıldığı bir programda, "Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır" dediği ortaya çıktı.

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Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması!
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