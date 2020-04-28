Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması!

Dün hayatını kaybeden Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın vefat etmeden aylar önce katıldığı bir programda, "Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır" dediği ortaya çıktı.