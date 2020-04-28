Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı! Nur Yerlitaş'ın cenaze töreni koronavirüs tedbirleri nedeniyle yapılamadı...

2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle Nur Yerlitaş için cenaze töreni düzenlenmedi.

SİBEL CAN GASİLHANEYE GELDİ

Nur Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi. Gasilhanenin önünde Nur Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü. Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti, yakın arkadaşı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu | Video

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. 80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.