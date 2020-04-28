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Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan Hilal Cebeci takipçilerine böyle seslendi! ‘Bana evlilik teklifinde bulunmayın 7 yıldır evliyim’
Uzun süredir magazin gündeminden uzak olan şarkıcı Hilal Cebeci ortaya çıktı! Instagram hesabından paylaşım yapan Hilal Cebeci, 7 yıldır evli olduğunu söyledi. Ancak Hilal Cebeci'nin eşi ile sosyal medyada hiçbir fotoğrafı bulunmaması dikkat çekti. Hilal Cebeci, çektiği bir videoyla evlenme teklifleri aldığını açıkladı. Cebeci, "Bana evlilik teklifinde bulunmayın. 7 yıldır evliyim. Umarım gönlünüze göre mutlu evlilikleri yaparsınız" diyerek evlilik tekliflerini geri çevirdi.
Giriş Tarihi: 28.4.2020 14:15Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:27ABONE OL
Bir süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Hilal Cebeci, çektiği bir videoyla evlenme teklifleri aldığını açıkladı. Cebeci aldığı teklifleri " Bana evlilik teklifinde bulunmayın ben 7 yıldır evliyim" paylaşımla karşılık verdi