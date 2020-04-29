Coşkun Sabah: Devletimiz sempatisini ikiye katladı

Coşkun Sabah, koronavirüs döneminde yaşananları değerlendirdi: "Salgın sırasında Cumhurbaşkanımızdan Sağlık Bakanlığımıza ve diğer ilgili bakanlıklarımıza kadar herkes inanılmaz çalıştı. Devlet var olan sempatisini bu süreçte hakikaten ikiye katladı."SABAH, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada bu kadar çalışan, böyle düzgün bir şekilde pandemi sürecini yürüten bir başka ülke daha yok. Amerika'da akrabalarım yaşıyor, onlarla konuşuyoruz sürekli. Onlar evden çıkamıyorlar. İtalya'dakiler de keza öyle... "