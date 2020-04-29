‘Dijıtal çalışmalarım sağlık çalışanları için’

Uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, yaptığı özel dokuma performanslarını dijital mecralarda katılımcılarla buluşturuyor. Buradan sağlanan kaynağı sağlık çalışanlarına aktaracağını açıklayan Neziroğlu şöyle konuştu: "Hepimiz kendi yeteneklerimizi ve sanatın iyileştirici gücünü güzel bir amaç için değerlendirmeli ve birlik içinde olmalıyız. Farklı disiplinlerde pek çok arkadaşımla bir araya gelerek bir dijital platform oluşturuyoruz. İçimizde masal anlatıcılar, sanat tarihçileri, modacılar, tasarımcılar olmasını umuyorum. Bu zor günleri aşmak için evde kaldığımız her dakika bizim için çalışanlara nasıl destek olabiliriz diye projeler üretmeye çalışıyoruz."SINEMA öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 17 yıldır destek veren ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda finale kalan 20 proje belli oldu. Bu eserler arasından desteğe hak kazanan 10 proje; yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un başkanlığını yaptığı jüri tarafından belirlenecek. TÜRSAK bu 10 projeye 6 bin TL maddi destekle birlikte post-prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti de verecek.İSTANBUL Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Artists Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını çevrimiçi sergi olarak planlıyor. 13'üncü yılında olan program bu sene 'lisan' konusuna odaklanıyor. Programdaki sanatçı filmleri İstanbul Modern'in internet sitesi üzerinden iki bölüm olarak 29 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında görülebilir.AKBANK Sanat, 30 Nisan'da Dünya Caz Günü kapsamında üç özel canlı performansı sosyal medya kanallarında müzikseverlerle buluşturacak. Kontrbasçı Ozan Musluoğlu'nun trio projesi, davulcu Mehmet İkiz'in hibrit çalışması IKIZ 4/4, piyanist Selen Gülün'ün yakın dönem albümlerine yeni yorum getirdiği performansı Instagram'da olacak.ULUSLARARASICaz Günü'nü her yıl 'Beş Konser Tek Akşam' sloganıyla gerçekleştirdiği konserlerle kutlayan Garanti BBVA; bu özel günü bu sene beş caz sanatçısının kendi Instagram hesapları üzerinden canlı yayınla hayata geçirecek. Uluslararası Caz Günü perfomansları kapsamında sırasıyla; Anıl Şallıel, Ece Göksu, Alp Ersönmez, Çağrı Sertel ve Cenk Erdoğan dinleyicilere cazla dolu büyülü bir program sunacaklar.TÜRKIYE'NIN en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilen ve eserleri Venedik'ten Sharjah'ya, Liverpool'dan Aichi'ye dünyanın önemli bienallerinde sergilenmiş olan İnci Eviner'in 13. İstanbul Bienali için ürettiği Ortak Eylem Aygıtı: Bir Etüt çalışmasının filmi, ilk kez ücretsiz olarak dijital erişime açıldı. Sanatseverler, Eviner'in bu çalışmasının dokümantasyonu niteliğindeki filmi İKSV YouTube hesabı üzerinden izleyebilir.