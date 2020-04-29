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, Bahadar’ın gelişiyle hayat buldu!

’ın heyecanla takip edilen 19’uncu bölümünde , oğlu ’ın obaya gelişiyle güçlü bir müttefik kazandı.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 22:04 ABONE OL
Dündar Bey, Bahadar’ın gelişiyle hayat buldu!

Alişar Bey'le ittifak edip beylik makamına yeniden kurulmanın planlarını yapan Dündar Bey, affettiği ve yanına kabul ettiği oğlu Bahadır'ı Osman Bey'e karşı bir koz olarak kullanmayı planlarken, Bahadır, babasının emriyle Zorba'yı oklamıştı. Baba-oğulun buluştuğu sahnede Dündar, "Sen geldin ya sırtım daha pek elim deha güçlüdür" derken, Bahadır "Hala bana kırgın mısın baba?"diye sordu Dündar, "Büyük otağın büyük sorunları olur oğul… Sen kendine göre haylıydın, ben de öyle" diyerek eski kırgınlıkların geride kaldığını gösterdi. Bahadır, Osman Bey'e nasıl yanaşacak? Dündar, Osman Bey'i ve Gündüz'ü devre dışı bırakabilmek için ne yapacak? Kayı Obası'ndaki hesaplaşma, Dündar'ın için yolun sonu mu demek?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 19'un bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Dündar Bey, Bahadar’ın gelişiyle hayat buldu!
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