‘Kızımı görmüyorum, hiç misafir kabul etmiyorum’

SPORyorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de otobüs durağında görüntülendi. Maske ve eldiven kullanmadığı görülen Çilingiroğlu, "Bankaya gireceğim, işlerim var. Burası gölge diye duruyorum, otobüs beklemiyorum" dedi. Koronavirüse karşı günlük yaşantısına dikkat ettiğini belirten Çilingiroğlu, şöyle konuştu: "Ben hep sosyal mesafeyi koruyorum, yıllardır korona var gibi yaşıyorum. Kızım Zehra'yı görmüyorum, ancak oğlum Kaya'yı görüyorum çünkü o dışarı çıkamıyor. Hiç misafir kabul etmiyorum bu süreçte."