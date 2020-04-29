Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Nisan 2020 Çarşamba günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Nisan 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 29 Nisan 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Göreceklerimiz Asıl Şimdi Başlıyor!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Özgürlük kavramı yeni dünya düzenine uyarlanmaya başlıyor. Merkür -Venüs çelişkisiyle Avrupa ülkelerinde ifade özgürlüğü ve gazeteciler gündeme gelirken, birçok ülkede istihbarat yöneticileri değişebilir.

Koç: İlişkisi olan bir Koç burcuysan, aldığın yeni kararlar karşı tarafı huzursuz edebilir. Maddi konular ile daha fazla ilgilenmen gereken bir gün geçirebilirsin. Yeni aldığın elektronik eşyalarda aksaklıklar yaşayabilirsin.

Boğa: Her şeyini paylaştığın yakın arkadaşlarından bazılarının, verdiğin sırları yaydığını öğrenebilirsin. Hayal kırıklıklarının bir tecrübe olduğunu biliyorsun, ayakları yere basan daha sağlam kararlar almak senin elinde.

İkizler: Ailen ile birlikte aldığın parasal konulardaki kararların faydasını bugün görebilirisin. İlişkinde karşı tarafa daha anlayışlı yaklaşıyorsun, sorunlara karşı daha ılımlı olabilirsin. Bugün her zamankinden daha fazla ilgiye ve sevgiye ihtiyacı olduğunu düşünebilirsin.

Yengeç: Yaşadığın sıkıntıların aldığın önlemler sayesinde ortadan kalkması, ruhsal olarak rahatlamanı sağlıyor. Bu durumun verdiği rahatlık ilişki hayatına da yansıyor, ilişkide daha pozitif düşünen taraf olamaya başlıyorsun.

Aslan: İş için yaptığın konferans görüşmelerinde daha fazla söz hakkı alıyorsun. Özgüvenli oluşun patronların tarafından takdir edilebilir. Eğitim gören bir Aslan burcuysan yüksek lisans, doktora gibi konularda kendini araştırmalar yaparken bulabilirisin.

Başak: Bugün duygu karmaşası içinde olabilirsin. Yeni biten bir ilişkisi olan Başak burcuysan özlem duygun artabilir fakat gururun karşı tarafa adım atmana engel olabilir. Aile fertlerinin muallakta kaldığı konularda onlara yardımcı olup karar vermelerini sağlayabilirsin.

Terazi: Güne mutlu olacağın haberler alarak başlayabilirsin. Çevrende sorunlar ile boğuşan birçok insanın arasından sıyrılıp kendi iç dünyana dönüyorsun. İşinle alakalı yoğunluktan dolayı yorgun hissedebilirsin.