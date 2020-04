20 büyük film festivali internetten yayın yapacak

Aralarında Cannes, Tribeca, Berlin, Marakeş film festivallerinin de yer aldığı dünya çapında 20 büyük festival, koronavirüse karşı birleşip 10 gün boyunca YouTube üzerinden yayın yapma kararı aldı. We Are One: A Global Film Festival (Biz Biriz: Küresel Bir Film Festivali) adı altında uzun metraj filmler, kısa filmler, belgeseller, 29 Mayıs'tan itibaren You- Tube'dan takip edilebilecek. Amerikalı oyuncu Robert De Niro ile birlikte Tribeca Film Festivali'nin kurucusu olan Jane Rosenthal konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Biz sıklıkla filmlerin dünyayı iyileştirmek için sınırları ve farklılıkları aşarak insanlara ilham verme ve birleştirmedeki güçlü rolünden bahsederiz. Tüm dünyanın şu anda iyileşmeye ihtiyacı var." Küresel Bir Film Festivali, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 Dayanışma Cevabı Fonu'na kaynak bulmaya da yardımcı olacak. Katılımcı festivallerin tam listesi, Tribeca Film Festivali'nin internet sitesinde yer alıyor.İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali'nin üstlendiği 2002 tarihli 'Nazım'a Armağan' oyununun kaydını dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açıyor. Türk tiyatrosunun duayen ismi Genco Erkal'ın tasarladığı, yönettiği ve rol aldığı 'Nazım'a Armağan', İKSV'nin YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Rumeli Hisarı'nda sahnelenen çalışmada tiyatronun, müziğin, çağdaş dansın sanatçıları Yıldız Kenter, Ayla Algan, Zeliha Berksoy, Jülide Kural, Zuhal Olcay, Tilbe Saran, Sema Moritz, Zeynep Tanbay ve Işık Yenersu yer aldı.YAPI Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın Twitter, Facebook ve Instagram sayfalarında 'Bir Zamanlar Toroslar'da Sagalassos' sergisi için çekilen Sagalassos antik kentinin drone görüntüleri yayınlanmaya başladı. 3 Mayıs Pazar günü de yine aynı platformlarda 'Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos' sergisi kapsamında Arkeozoolog Dr. Bea de Cupere, hayvanlar üzerine yapılan çalışmaların geçmişi anlamakta nasıl bir önem taşıdığını anlatacak. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, şu ana kadar Sagalassos, Hoşgeldin Gazi, Turhan Selçuk Retrospektifi, Tombak, Orhan Pamuk 'Balkon' ve İlhan Berk 100 Yaşında gibi ses getiren sergilerinin üç boyutlu sanal turlarını sanatseverlere açtı.KARANTINA günlerinde Borusan Müzik Evi'nin tüm sesleri evlerde yankılanacak. Müziğin farklı sesleri dinleyicilere Borusan Klasik radyo aracılığıyla ulaşacak. Borusan Müzik Evi adlı radyo programında, mekanda yer almış topluluklar ve sanatçılar müzikseverlere kendi müzik seçkilerini sunacaklar. İlk program, Borusan Klasik'te 8 Mayıs'ta 23.00-24.00 saatleri arasında yayınlanacak. Bu ilk programda Borusan Müzik Evi Müdürü Aydın Dorsay da yer alacak. Programın tekrarı bir sonraki cuma 12.00'de yayınlanacak.