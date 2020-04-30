Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un 86 yaşındaki annesi Necla Poyraz, önceki gün Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ersoy, annesinin cenazesi için İçişleri Bakanlığı'ndan özel izin aldı. Bakanlık, sosyal mesafe kuralına uyulması kaydıyla cenaze töreni düzenlenmesine izin verdi. Dün düzenlenen törende tabut başında dua eden Diva'nın "Allah'ım benim günahlarımı annem çekmesin. Sana sığındık Yarabbim, sen onun günahlarını affet" sözleri dikkat çekti. Ersoy'u bu acı gününde Gülben Ergen, Polat Yağcı, Yılmaz Morgül, Bülent Serttaş gibi dostları yalnız bırakmadı.