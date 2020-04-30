Donör oldu yine de kurtaramadı

ODASINA KAPANDI

12 gün önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı yasta… Dünyayla tüm bağını koparıp eve kapanan Şallı, sadece mezar ziyareti için dışarıya çıkıyor. Gelen taziye mesajlarına bile henüz dönmeyen mankenin, oğlunun odasında onun eşyaları arasında vakit geçirdiği öğrenildi.



EBRU YIKILDI

Bu arada Pars için geçen yıl uygun ilik aranmaya başlanmış. Şallı, iliği uyunca Ağustos'ta nakil için hastaneye yatmış. Nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile giden Şallı, Pars tedaviye yanıt verince büyük sevinç yaşamış. Ancak iyi giden tedavi süreci tersine dönünce ünlü manken resmen yıkılmış.

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