Haberler Günaydın Haberleri Donör oldu yine de kurtaramadı

Donör oldu yine de kurtaramadı

’nın, lenfoma tedavisi gören oğlu için Ağustos’ta donör olduğu ve ilik verdiği ortaya çıktı. Olumlu başlayan tedavi süreci bir süre sonra tersine dönmüş

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN Günaydın
Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Donör oldu yine de kurtaramadı

ODASINA KAPANDI
12 gün önce oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı yasta… Dünyayla tüm bağını koparıp eve kapanan Şallı, sadece mezar ziyareti için dışarıya çıkıyor. Gelen taziye mesajlarına bile henüz dönmeyen mankenin, oğlunun odasında onun eşyaları arasında vakit geçirdiği öğrenildi.

EBRU YIKILDI
Bu arada Pars için geçen yıl uygun ilik aranmaya başlanmış. Şallı, iliği uyunca Ağustos'ta nakil için hastaneye yatmış. Nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile giden Şallı, Pars tedaviye yanıt verince büyük sevinç yaşamış. Ancak iyi giden tedavi süreci tersine dönünce ünlü manken resmen yıkılmış.

Ebru Şallı oğlu Pars’a böyle veda etti! Çok büyük acı sözün bittiği yer Diva Bülent Ersoy annesine böyle veda etti… Sanatçı dostu Gülben Ergen yalnız bırakmadı! Ebru Şallı'nın acısı sanat dünyasını da sarstı! Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın vefat haberini alan dostları başsağlığı diledi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Donör oldu yine de kurtaramadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA