Funda Arar: Dinleyiciyle göz göze gelmek için gün sayıyorum

TÜRK pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar geçtiğimiz akşam Muzikonair Instagram hesabının canlı yayınına konuk oldu. Koronavirüs sebebiyle zor zamanlar geçirdiğimizi belirten Arar, "Daha önce önemli bulduğumuz çoğu şey anlamını yitirdi. Şu an dostluk ve aile ilişkileriyle birlikte insani değerlerin ve maneviyatın çok daha önemli olduğunu anlıyoruz" diye konuştu. Konser vermeyi çok özlediğini belirten sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Eşim Febyo (Taşel) ile beraber birkaç canlı yayın yaptık. Hepimize biraz moral oldu ama canlı performans yapmak, orkestra arkadaşlarımızla aynı sahnede olmak, dinleyiciyle göz göze olmak ve onların şarkılarımıza eşlik etmesi çok başka. Onlarla göz göze gelmek için gün sayıyorum. Hiçbir şey, sahnede olmanın yerini tutmuyor."Yayın sonunda Arar, "Bugünler de geçecek, kalplerimizi ferah tutalım. Yakınlarımızı arayıp onları sevdiğimizi söyleyelim" dedi.