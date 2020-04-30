‘Mezara gitmesin diye anılarımı kaydetmek istiyorum

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Instagram'da yaptığı Müzikli Ramazan Sohbetleri programında Mustafa Keser'i ağırladı. Anılarıyla herkesi güldüren, Keser, şunları söyledi: "Benim yaşımda müzisyen kalmadı. 55 yıldır sahnedeyim. Çalışmadığım kimse yok. Safiye Ayla'dan Müzeyyen Senar'a, Zeki Müren'den Ercüment Batanay'a kadar hepsiyle çok büyük hatıralarım var. Gelmiş geçmiş en büyük ses ve saz sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaştım. Bu hatıralar benimle birlikte mezara gidecek diye üzülüyorum. Yaşadıklarım kitaplarda yazmıyor. Aslında bu anıları kayıt altına almak istiyorum."