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‘Mezara gitmesin diye anılarımı kaydetmek istiyorum

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
‘Mezara gitmesin diye anılarımı kaydetmek istiyorum
Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Instagram'da yaptığı Müzikli Ramazan Sohbetleri programında Mustafa Keser'i ağırladı. Anılarıyla herkesi güldüren, Keser, şunları söyledi: "Benim yaşımda müzisyen kalmadı. 55 yıldır sahnedeyim. Çalışmadığım kimse yok. Safiye Ayla'dan Müzeyyen Senar'a, Zeki Müren'den Ercüment Batanay'a kadar hepsiyle çok büyük hatıralarım var. Gelmiş geçmiş en büyük ses ve saz sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaştım. Bu hatıralar benimle birlikte mezara gidecek diye üzülüyorum. Yaşadıklarım kitaplarda yazmıyor. Aslında bu anıları kayıt altına almak istiyorum."
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‘Mezara gitmesin diye anılarımı kaydetmek istiyorum
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