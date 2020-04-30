Türkiye rekor ağaç dikimiyle dünya 9’uncusu oldu

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, küresel ısınma ve hava kirliliğine karşı 2006'da Milyar Ağaç adı altında ağaç dikme kampanyası başlattı. 2011'de projenin hedefi, 'Trilyon ağaç' adı altında tekrar yenilendi. Bu yeni kampanya doğrultusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde ikinci bir fidan dikme kampanyası başlatıldı. Yönetmen Kutluğ Ataman'ın kurucusu olduğu Erzincan'ın üretim tesislerinden biri olan Mehmet Ali Bey Palangası, her yıl düzenli gerçekleştirdiği ağaç dikme programı sonucunda Birleşmiş Milletler'in Trilyon Ağaç Kampanyası'nın proje ortaklığına kabul edildi.Mehmet Ali Bey Palangası sadece 2019'da 50 bin 400 ağaç ve çalı fidanı dikerek bu kampanya dahilinde tek başına Türkiye'yi dünyada 15'inci sıradan 9'uncu sıraya yükseltti. Aynı program dahilinde palanga, 2019 yılında 84 bin 640 fidanla dünyada en fazla ağaç fidanı diken şirketler arasında dünya üçüncüsü oldu. Kutluğ Ataman ve yöneticisi Doğan Canbaba'nın hedefi dünya birincisi olmak.