Haberler Günaydın Haberleri Tutulan takımın ismi çocuğa verilir mi?

Tutulan takımın ismi çocuğa verilir mi?

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Tutulan takımın ismi çocuğa verilir mi?
PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında bir vatandaşın yıllar önce sorduğu "Soyadımız Bahçe, oğlumun ismini Fener koydum, böylece adı Fener Bahçe oldu. Bunun bir günahı var mı?" sorusu ekrana getirildi. Soruyu soran vatandaşın vefat ettiğini öğrenen Hatipoğlu, onun ruhuna Fatiha okudu.

EFENDİMİZİN TALİMATI
HATİPOĞLU, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Takım tutmakta, sevmekte sıkıntı yok. Ama Peygamber Efendimiz'in 'Evlatlarınıza güzel isimler koyun' diye bir talimatı var. Ahirette insanlar kendi isimleri ve babalarının adları ile çağrılacaklar. Bu yüzden evlatlarımıza dinimize, özümüze uygun isimler koymalıyız."

İFTAR ATV: 19:45
SAHUR ATV: 02:15
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tutulan takımın ismi çocuğa verilir mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA