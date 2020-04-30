Tutulan takımın ismi çocuğa verilir mi?

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında bir vatandaşın yıllar önce sorduğu "Soyadımız Bahçe, oğlumun ismini Fener koydum, böylece adı Fener Bahçe oldu. Bunun bir günahı var mı?" sorusu ekrana getirildi. Soruyu soran vatandaşın vefat ettiğini öğrenen Hatipoğlu, onun ruhuna Fatiha okudu.HATİPOĞLU, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Takım tutmakta, sevmekte sıkıntı yok. Ama Peygamber Efendimiz'in 'Evlatlarınıza güzel isimler koyun' diye bir talimatı var. Ahirette insanlar kendi isimleri ve babalarının adları ile çağrılacaklar. Bu yüzden evlatlarımıza dinimize, özümüze uygun isimler koymalıyız."ATV: 19:45ATV: 02:15